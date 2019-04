“Gmail”də məktubların göndərilməsini planlaşdırmaq mümkün olacaq

“Gmail” elektron poçt xidmətinin veb-versiyasının istifadəçiləri aprelin 1-dən rahat bir vaxtda məktub göndərməyi planlaşdırmaq imkanı əldə ediblər. Yeni funksiya hələ ki ABŞ ərazisində əlçatandır.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadla xəbər verir ki, sözügedən funksiyadan istifadə etmək üçün xidmətin taymerini aktivləşdirmək, göy rəngli “Göndərmək” düyməsinin qarşısındakı ox işarəsinə sıxmaq və açılan menyudan "Planlaşdırmaq" seçmək lazımdır. Bundan sonra hesab sahibinə tarix və vaxt seçmək təklif ediləcək.

Bundan başqa, proqramçılar mətnin “ağıllı” daxil edilməsi texnologiyasının işini təkmilləşdiriblər. İndi bu funksiya müəllifin tərzinə uyğunlaşır, adresatlara müraciətləri yadda saxlayır və məktubun məzmununa görə başlıqlar fikirləşir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.