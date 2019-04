Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev müvafiq Fərmanının icrası olaraq, şəhid vərəsələrinin birdəfəlik ödəmə (11 min manat) ilə təmin olunması işləri davam etdirilir.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, bu günədək artıq 5491 şəhidin 7894 vərəsəsi birdəfəlik ödəmə ilə təmin olunub.





