Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla ABŞ Dövlət katibi Mayk Pompeo arasında görüş keçirilir.

Metbuat.az-ın TASS-a istinadən verdiyi xəbərə görə, görüş BMT Baş Assambleyesının 74-cü sessiyası çərçivəsində baş tutub.

