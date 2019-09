"Qarabağ"dan ardıcıl altıncı qələbə

Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında 6-cı tura start verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ilk oyun günündə bir matç keçirilib. Lider "Qarabağ" doğma meydanda "Sumqayıt"la qarşılaşıb və 2:0 hesabı ilə qalib gəlib. Bununla da, Qurban Qurbanovun komandası ölkə çempionatında ardıcıl altıncı qələbəsini qazanıb.

Qeyd edək ki, turun digər oyunları 28-29 sentyabr tarixlərində olacaq.

27 sentyabr (cümə)

19:00. “Qarabağ” – “Sumqayıt” - 2:0

Qollar: Dani Kintana, 45+2, Mahir Emreli, 90

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Qəzənfər Məmmədov, Rauf Allahverdiyev

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu

28 sentyabr (şənbə)

17:00. “Qəbələ” – “Neftçi”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Cavanşir Yusifov, Eyyub İbrahimov, Namiq Bəkirov

Qəbələ şəhər stadionu

29 sentyabr (bazar)

17:30. “Sabah” – “Səbail”

Hakimlər: Orxan Məmmədov, Namiq Hüseynov, Vüqar Bayramov, Nicat İsmayıllı

“Bank Respublika Arena”

19:45. “Keşlə” – “Zirə”

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Akif Əmirəli, Zeynal Zeynalov, Fərid Hacıyev

“ASCO Arena”











Bombardirlər:

İsmayıl İbrahimli ("Qarabağ") - 3 qol

Mahir Emreli ("Qarabağ") - 3 qol

Mehdi Şərifi ("Sumqayıt") - 3 qol

Lorenzo Frutos ("Keşlə") - 3 qol

Mirabdulla Abbasov ("Səbail") - 3 qol

Ağabala Ramazanov ("Səbail") - 2 qol

Abdullah Zubir ("Qarabağ") - 2 qol

Maqaye Qeye ("Qarabağ") - 2 qol

Xulio Sezar Rodrigez ("Zirə") - 2 qol

