Rusiya və Türkiyə “Su-35” təyyarələrinin satışı ilə bağlı danışıqlar aparır.

Metbuat.az-ın Türkiyənin NTV televiziyasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya hökumətindən açıqlama verilib.

“Satışa dair yekun razılaşmanın əldə olunmasından danışmaq hələ tezdir” - deyə açıqlamada qeyd olunub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

