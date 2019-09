Əməkdar artist, dirijor Ziya Bağırov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əməkdar artist Nüşabə Ələsgərli İnstaqram hesabında məlumat verib.

Qeyd edək ki, uzun illər Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında çalışan Z. Bağırov iş fəaliyyəti ilə bağlı bir çox xariсi ölkələrdə qastrol səfərlərində olub. O, bu səfərlər zamanı Azərbaycan mədəniyyətini təmsil edib.

Allah rəhmət eləsin!

