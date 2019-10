İstanbulda azərbaycanlı tələbə ağır qəzaya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbul Bilgi Universitetinin tələbəsi, 22 yaşlı Nəzrin Həsənova piyada keçidindən keçərkən maşın qəflətən onu vurub.

Yaralı ətrafdakıların köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Hazırda vəziyyəti qənaətbəxşdir.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

