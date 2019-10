Nazirdən xəbərdarlıq: İranda xaos ola bilər

“İran neft ixrac edə bilməsə, ölkədə xaos yaranar”.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, İranın neft naziri Bijan Namdar Zəngənə belə açıqlama verib. O bildirib ki, neft satılmasa, Tehran gündəlik tələbat mallarını ala bilməz.

“Neft satışı olmadan normal yaşaya bilmərik” - deyən Zəngənənin sözlərinə ABŞ Tehranın neft ixracını sıfıra endirmək niyyətindədir. Lakin buna nail ola bilməyəcək. Nazir hesab edir ki, enerji məsələləri siyasətə daxil edilməməlidir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

