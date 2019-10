Çempionlar Liqasıda "Liverpul" “Zalsburq”a, "Barselona" "İnter"ə qalib gəlib

Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin ikinci turu başa çatıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, turun ikinci oyun günündə 8 matç keçirilib.

E, F, G və H qruplarında mübarizə aparan komandalar ikinci qarşılaşmalarına çıxıblar. Yalnız Hollandiya “Ayaks”ı startda ardıcıl 2-ci qələbəni bayram edə bilib. Portuqaliya “Benfika”sı isə ikinci dəfə məğlub olub.

Günün mərkəzi qarşılaşması “Nou Kamp”da baş tutub. “Barselona” “İnter”i qəbul edib. Qonaqlar erkən qol vursalar da, kataloniyalılar Luİs Suaresin dublu ilə ilk qələbəsini qazanıb.

Günün ən məhsulda matçı “Enfild Roud”da oynanılıb. “Liverpul” ilk yarıda qazandığı üç qolluq üstünlüyü əldən versə də, sonda “Zalsburq”un müqavimətini qıra bilib.

Qeyd edək ki, III turun oyunları oktyabrın 22-23-də keçiriləcək.

Çempionlar Liqası

Qrup mərhələsi

II tur

2 oktyabr

E qrupu

20:55. “Genk” (Belçika) – “Napoli” (İtaliya) – 0:0

23:00. “Liverpul” (İngiltərə) – “Zalsburq” (Avstriya) – 4:3

Mane, 9, Robertson, 25, Salah, 36, 69 – Hvanq, 39, Minamino, 56, Haaland, 60

F qrupu

20:55. “Slaviya” (Çexiya) - “Borussiya” (D, Almaniya) – 0:2

Hakimi, 35, 89

23:00. “Barselona” (İspaniya) - “İnter” (İtaliya) – 2:1

Suares, 58, 85 - Martines, 3

G qrupu

23:00. “Zenit” (Rusiya) – “Benfika” (Portuqaliya) – 3:1

Dzyuba, 22, Dias, 70 (avtoqol), Azmun, 70 – De Tomas, 85

23:00. “Leypsiq” (Almaniya) – “Lion” (Fransa) – 0:2

Depay, 11, Terye, 65

H qrupu

23:00. “Valensiya” (İspaniya) – “Ayaks” (Hollandiya) – 0:3

Ziyeş, 9, Promes, 34, Van de Bek, 67

23:00. “Lill” (Fransa) – “Çelsi” (İngiltərə) – 1:2

Osimhen, 33 – Abraham, 22, Villian, 78

APA

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.