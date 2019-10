“Maşın” realiti şousunun birinci günü qızğın mübarizə ilə yadda qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Maskarad”ın sonunda Xalq artisti, verlişin aparıcısı Murad Dadaşov Aşıq Namiq Fərhadoğlunu tribunaya çağırıb.

Namiq 69/41 % səs çoxluğu ilə oyunda qalaraq, müğənni Kərim Abbasovu şoudan uzaqlaşdırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.