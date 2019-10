Roza Zərgərli geyimi ilə diqqət çəkməyi bacarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir çox məşhurların da təşrif etdiyi "Maşın" realiti şouda Rozanın geyimi diqqətləri cəlb edib.

O, ağ rəngli, yarıqlı və sinəsi açıq libası ilə bədənini nümayiş etdirib.

Həmin fotoları təqdim edirik:

