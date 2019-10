135 min at gücünə sahib avtomobil sürət rekorduna hazırlaşır

1600 km/saat sürətə çataraq rekord qırması planlanan avtomobilin testləri gələn aydan başlanır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Yer üzündə sürət rekordu yarışında keçən il maddi yetərsizlik səbəbindən təxirə salınan "Bloodhound" testləri ingilis iş adamının dəstəyi ilə həyata keçiriləcək. Avtomobil yaxın günlərdə İngiltərədən Afrikadakı Kalaxari çölünə aparılacaq və sınaqlar burada baş tutacaq.

Plana görə bir ay içində 13 sınaq keçiriləcək və 800 km/saat serətə qədər hər sınaqda sürət 80 km/saat artırılacaq. Məqsəd isə 1600 km/saat sürəti keçməkdir. Bu sınaqlarda ilk dəfə alminium təkərlərdən istifadə ediləcək.

Qeyd edək ki, avtomobilin 135.000 at gücünə sahib olduğu bildirilir.

