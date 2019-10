ÜST Baş direktoru Fövqəladə Komitəsinin çağırıldığını elan edib

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) baş direktoru Tedros Adan Qebreyesus oktyabrın 10-da Cenevrədə təcili yardım komitəsinin iclasının çağırılması barədə elan edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu təşkilatın mətbuat xidməti bildirib.

İclasın çağırılması Konqo Demokratik Respublikasında (KDR) Ebola virusunun səbəb olduğu bir ildən çox davam edən xəstəliyin başlaması ilə əlaqədardır.

ÜST qeyd edir ki, mütəxəssislər oktyabrın 10-da keçiriləcək beşinci iclasda "hazırda baş verən hadisənin hələ də beynəlxalq narahatlığın təcili bir ictimai səhiyyə problemi olub - olmadığını müəyyən etmək üçün" toplanacaqlar.

Komitə iyulun 17-də keçirilmiş əvvəlki iclasında Ebola xəstəliyinə təcili beynəlxalq problem statusu vermişdir.

