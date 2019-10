Yaponiyada paduqadan 2 saata ev tikilir.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu evlər çox ucuz başa gəlir və 300 il normal vəziyyətdə qala bilir. Qapı və pəncərələr paduqaların arasında yerləşdirilir. Qiyməti təxminən 2000 dollar olan bu evlər dünyanın ən ucuz evləri hesab edilir.

Tikililərin belə qısa müddətdə ərsəyə gəlməsi və davamlı olması gələcəkdə bu tip evlərin sayının artacağından xəbər verir.

