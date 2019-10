Aşqabadda MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasından sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında nahar vaxtı görüş olub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan hökumətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vladimir Karapetyan bildirib.

“Əliyev və Paşinyan nahar vaxtı söhbət edib. Əsasən Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı aktual məsələlər müzakirə olunub”, - Karapetyan belə deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.