Cüdoçumuz dünya çempionu oldu

Mərakeşin eyniadlı şəhərində veteran cüdoçular arasında keçirilən dünya çempionatı davam edir. Yarışın ikinci günü Azərbaycan millisi aktivinə daha bir qızıl medal yazdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünya çempionatında ölkəmizi təmsil edən veteran cüdoçu Məmməd Məmmədov M-1 kateqoriyası üzrə 73 kiloqram çəki dərəcəsində bütün rəqiblərinə qalib gələrək qızıl medal qazanıb.

Məmməd Məmmədov Almaniya, İrlandiya və Fransanın iki cüdoçusuna qalib gəldikdən sonra finalda Tacikistan təmsilçisi Mustafa Həsənovu məğlub edərək mundialın ən güclüsü adına layiq görülüb.

Qeyd edək ki, ilk yarış günündə Fərhad Rəcəbli usta cüdoçular arasında doqquzuncu çempionluğu qazanıb.

