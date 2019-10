Əkizlərin ana bətnində savaşı - Maraqlı VİDEO

28-yaşlı Tao adlı çinli internetə həyat yoldaşının hamiləlik zamanı USM-nin videosunu yerləşdirib.

Videoda görünür ki, ana bətnində olan əkizlər biri-birini itələyir və vurur.

Milli.Az saglamolun.az-a istinadən bildirir ki, uşaqların özünü belə "aqressiv" aparmağının səbəbi onların eyni amniotik kisədə yerləşməsi idir. Əksər hallarda əkizlər ananın bətnində ayrı amniotik kisələrdə yerləşir.

Eyni kisədə yerləşməsi müəyyən təhlükə yaradırdı və bu səbəbdən həkimlər ananın və körpələrin vəziyyətinə daim nəzarət edirdilər.

Uşaqlar keysəriyyə kəsiyi əməliyyatının köməyi ilə dünyaya gəliblər. Hər iki qız sağlam doğulub.

