Qəbirdən səs gəldi: “Salam! Buraxın məni. Lənətə gəlsin, bura qaranlıqdır" VİDEO

İrlandiyadan olan Şey Bredli yaxınlarının onun ölümündən sonra kədərlənməməkləri üçün oyun qurub.

Milli.Az "Qafqazinfo"ya istinadən bildirir ki, o, vəfatından öncə vida səs yazısını lentə alaraq qızı Andreyadan bunu o, qəbrdə olarkən qoşmasını istəyib. Və qızı atasının vəsiyyətinə əməl edib. Belə ki, Bredlinin qəbri üstündə ağlayan qohum-dostları anidən kişinin səsini eşidiblər: "Salam!".

Daha sonra onun qapını döyməyi və qışqıraraq "Buraxın məni. Lənətə gəlsin, bura qaranlıqdır" deməyi eşidilib. Bununla da, onu sevənlərin göz yaşları bir anda gülüşlə əvəzlənib.

Dəfn mərasimindən videonu Andreya Bredli feysbuk hesabında paylaşaraq bildirib: "Bax, bu adam inanılmaz kədər anında da bizi güldürdü".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.