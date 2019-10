Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Milli Suriya ordusu ilə birgə Fərat çayının şərq sahilində həyata keçirdiyi “Sülh çeşməsi” əməliyyatları çərçivəsində məhv edilən terrorçuların sayı 560-a çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

