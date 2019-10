“Ermənistan uzun müddətdir ki, Qarabağı və Azərbaycanın digər torpaqlarını işğal edib. Dünya hələ də ikili standartlardan çıxış edir”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu bu gün “Qlobal medianın inkişaf trendləri: Risklər və imkanlar” Bakı Beynəlxalq Media Konfransında Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu bildirib. M.Çavuqoğlu deyib ki, ATƏT-in Minsk Qrupunun səyləri də bir nəticə verməyib: “Azərbaycanı haqlı mübarizəsində yalnız buraxmamalıyıq”.

