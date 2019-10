Ərəb liderləri Kais Səidi təbrik edirlər

Ərəb liderləri Kais Səidi Tunisdəki prezident seçkilərində qalib gəlməsi münasibətilə təbrik edirlər.

Tunis prezidentini ən birinci təbrik eləyənlərdən Misirin başçısı Abdel Fəttah əl-Sisi təbrik edib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Abdel Fəttah əl-Sisi feysbuk səhifəsində həm seçilmiş prezidentə, həm də Tunis xalqına uğurlar arzulayıb. Tunisin yeni lideri həmdə Səudiyyə Ərəbistanı kralı Salman bin Abdel Aziz Al-Saud tərəfindən təbriklər qəbul edib .

Qeyd edək ki, dünən prezident seçkilərinin ikinci turu Tunisdə keçirilib. Konstitusiya hüququ professoru Kais Said, prezident seçkilərində böyük bir qələbə qazandı və görkəmli rəqibi media maqnatı və "Kalb Tunis" (Tunisin Ürəyi) partiyasının lideri Nabil əl-Karuidən çox böyük fərglə qabağa keçmişdir. Bazar ertəsi Tunisin müstəqil yüksək seçki komissiyası prezident seçkilərinin ikinci turunda müstəqil namizəd Kais Səidin qələbəsini təsdiqləyib.

