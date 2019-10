“Youtube” azərbaycanlı müğənninin klipinə “18+” yaş həddi təyin etdi - VİDEO

“Narmeen” səhnə adı altında çıxış edən gənc müğənni Nərmin Behbudovanın yeni klipi qalmaqala səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “YouTube” videohostinqi Nərminin açıq-saçıq ekran işinə senzura tətbiq edib.

İfaçı məsələyə belə aydınlıq gətirib: “Sirr” klipimə yaş həddi qoyan “YouTube”un nümayəndələri ilə 10 gün ərzində yazışdım. Klipdə açıq-saçıq səhnələr olduğu üçün ona “18+” senzurası tətbiq edilib. Müğənni bildirib ki, “YouTube” nümayəndələrinə müraciətlərində onlardan klipi bir neçə dəfə nəzərdən keçirməyi və digər videolarla müqayisə etməyi xahiş etsə də, onlar fikirlərindən dönməyiblər.

(oxu.az)

