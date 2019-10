UBER-in istifadəsinə qadağa qoyulub.



Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə məhkəmə qərar qəbul edib. Qərara əsasən İstanbul Avtomobil Sahibkarları və Birləşmiş Taksi Sürücüləri Dərnəyi internet üzərindən nəqliyyat xidmətləri təmin edən UBER barədən şikayəti təmin edilib.



Haqsız rəqabətə görə UBER mobil tətbiqetmələrinə girişi əngəllənib.

