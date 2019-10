AFFA-nın baş katibinin müavini Sərxan Hacıyev UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində “Trabzonspor” (Türkiyə) – “Krasnodar” (Rusiya) oyununa təyinat alıb.

"Report" xəbər verir ki, milli assosiasiyanın rəsmisi matçın UEFA nümayəndəsi olacaq.

Qeyd edək ki, görüşn oktyabrın 24-də Trabzon şəhərindəki Şenol Güneş Spor Kompleksində keçiriləcək.



