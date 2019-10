Paşinyanın arvadının geyimi ölkədə gündəm oldu – FOTO

Cenevredəki İsveçrə Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin Ermənistana həsr olunmuş xeyriyyə gecəsində Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyanın geyimi sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə mövzusuna çevrilib.

Axar.az xəbər verir ki, sosial şəbəkə istifadəçiləri Akopyanın din xadimləri, xüsusilə də katolikoslarla birlikdə oturduğu vəziyyətdə çəkilmiş fotosunu kəskin tənqid ediblər. Hətta Ermənistanın bir sıra mətbuat orqanı Annanı erməni pornoulduz Kim Kardaşyanla müqayisə edərək, Kardaşyanın belə rəsmi görüşlərdə daha qapalı paltarlar geyindiyini, açıq-saçıq geyimlərdən uzaq durduğunu yazıb.

