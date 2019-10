"Youtube"də maraqlı videoları ilə diqqət çəkən azərbaycanlı vloggerlərdən biri də Sənan Kərimovdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, ümumilikdə 35 ölkənin 72 şəhərində olan Sənan Kərimov özünün "Youtube" kanalında paylaşdığı bu dəfəki videosunda Misir səyahətini izləyicilərlə paylaşıb.

Azərbaycanlı vloggerin bu videosunu izləyərək Misirlə daha yaxından tanış ola bilərsiniz.

Qeyd edək ki, vlogger növbəti videosunun İsveçrədə çəkəcəyini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.