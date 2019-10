"Klopp ət istədi, ancaq balıq ala bildi" - Mourinyo

Joze Mourinyo "Mançester Yunayted"lə bərabərə qalaraq qalibiyyət seriyasını başa çatdıran "Liverpul" haqda danışıb.

Metbuat.az-ın Britaniya mətbuatına istinadən yaydığı xəbərə görə, portuqaliyalı mütəxəssis Premyer Liqanın 9-cu turunda 1:1 hesabı ilə başa çatan sözügedən görüşün "Liverpul"un baş məşqçisi Yürgen Kloppun istədiyi kimi bitmədiyini deyib:

"Klopp menyunu bəyənmədi. O, ət istədi, ancaq balıq ala bildi. "Mançester Yunayted" fərqli üslubda futbol oynadı. Qəbul edirəm ki, "Liverpul" qələbə qazanmadığı üçün sevindim. Çünki 9 matçlıq qələbə seriyası "Çelsi" ilə mənə aid idi. "Old Trafford" "Liverpul"un qalibiyyəti üçün özəl yerdir, ancaq Klopp bunu heç bacara bilmədi".

Qeyd edək ki, "Liverpul" ölkə çempionatında ilk 8 turda qələbə qazansa da, sonra turda "MY" ilə heç-heçə edərək "Çelsi"nin 9 matçlıq rekordunu qıra bilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.