Aktual mövzular: Dollar alış-satışı , Qarabağ , Hava , Məzənnə
Reklam

Sabahkı oyunlar üçün hakim təyinatları - Çempionlar Liqası

Sabahkı oyunlar üçün hakim təyinatları -
23:36 21 Oktyabr 2019
85 Ölkə
Sübhan Sadıqov
A- A+

Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin üçüncü turunda sabah keçiriləcək oyunlar üçün hakim təyinatları açılanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, matçlar aşağıda adları adları qeyd edilən hakimlərə həvalə olunub:

"Şaxtyor" (Donetsk) - Genk"
Hakimlər: Antonio Migel Mateu Lahoz, Pau Kebrian Devis, Roberto Dias Peres del Palomar, Jose Luis Munuera Montero (hamısı İspaniya)

"Atletiko" - "Bayer" (Leverkuzen)
Hakimlər: Artur Manuel Ribeiro Dias, Rui Lisinio Suares Tavares, Paulo Aleksandre dos Santos Suares, Antonio Emanuel de Karvalyo Nobre ( hamısı Portuqaliya)

"Qalatasaray" - "Real"
Hakimlər: Daniele Orsato, Lorenzo Maqanelli, Alessandro Qialatini, Daniele Doveri (hamısı İtaliya)

"Brügge" - PSJ
Hakimlər: Daniele Siebert, Jan Seidel, Stefan Lupp, Marko Fritz (hamısı Almaniya)

"Totenhem" - "Srvana Zvezda"
Hakimlər: Markko Quida, Filippo Meli, Siro Karbone, Maurisio Mariani (hamısı İtaliya)

"Mançester Siti" - "Atalanta"
Hakimlər: Oriel Qrinfeld, Roi Hasan, İdian Yarkoni, Eitan Şmuelevitz (hamısı İsrail)

"Yuventus" - "Lokomotiv"
Hakimlər: Anastasios Sidiropoulos, Polixroniks Kostaras, Lazaros Dimiriadis, İyioannis Papadopoulos (hamısı Yunanıstan)

"Olimpiakos" - "Bavariya"
Hakimlər: Denni Makkkeley, Mario Diks, Hessel Stiqstra, Kevin Blom (hamısı Hollandiya)

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Загрузка...

RƏYLƏR

metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Günün qoroskopu: Yaxın ətrafınızdakı insanları təxribata çəkməyin, qıcıqlandırmayın

Günün qoroskopu: Yaxın ətrafınızdakı insanları təxribata çəkməyin, qıcıqlandırmayın

22 Oktyabr 2019 00:05
Günün ulduz falı -

Günün ulduz falı - 22 OKTYABR

22 Oktyabr 2019 00:05
Büstqalterdən imtina qadınlar üçün təhlükəlidir - Bu fəsada yol açır

Büstqalterdən imtina qadınlar üçün təhlükəlidir - Bu fəsada yol açır

21 Oktyabr 2019 23:42
Dünyada xərçəng xəstəliyi həddi 33%-ə çatdı - Bu növləri çox yayılıb

Dünyada xərçəng xəstəliyi həddi 33%-ə çatdı - Bu növləri çox yayılıb

21 Oktyabr 2019 23:37
Anhidroz nədir? - Səbəbləri, simptomları, müalicəsi

Anhidroz nədir? - Səbəbləri, simptomları, müalicəsi

21 Oktyabr 2019 23:32
Hormonal inyeksiyalar oynaqları sürətlə dağıda bilər - ALİMLƏR

Hormonal inyeksiyalar oynaqları sürətlə dağıda bilər - ALİMLƏR

21 Oktyabr 2019 23:17
Sənətə öz gücümlə gəlmişəm, bəziləri kimi başqa yollardan keçməmişəm -
aktrisa Arzu Abdulova ilə MÜSAHİBƏ
"Heç vaxt ölməyən insanlar var"
- 1 daşla 9 quş
"Təsəvvür edə bilirsinizmi insan ac qaldığına görə ölür"
- Volterə azərbaycanlı redaktorun CAVABLARI
"Özüm daha heç nəyə, heç kimə güvənmirəm"
- Tanınmış teleaparıcıdan İNANILMAZ cavablar
​“SOCAR PETROLEUM”-dan bilinənlər və bilinməyənlər
– FOTOLAR
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR
“Jurnalist sorğusuna diqqətlə yanaşmaq, operativ reaksiya vermək lazımdır”
- Qulu Xəlilovla MÜSAHİBƏ / Fotolar
"Üstündən 5 il keçir və həyatımın ən böyük zərbəsi elə odur"
- Azərbaycanlı müğənnidən FLAŞ açıqlamalar / MÜSAHİBƏ
“Çox çətin uşaqlığım olub”
– Niyaz Niftiyevlə müsahibə / FOTOLAR
"Arzum 2024-cü ildə keçiriləcək Olimpiya çempionatında qalib olmaqdır"
- 14 yaşlı Amin Quliyevlə MÜSAHİBƏ / FOTOLAR
Yadplanetlilər haqda niyə dəqiq dəlil yoxdur ?
- "KOSMOS"
“Dünya ədəbiyyatı böyük bir dənizdir, nə götürsən, qənimətdir”
– Səlim Babullaoğlu ilə müsahibə / FOTOLAR
​Mədə kiçiltmə əməliyyatı xərçəngə səbəb olur? –
Ümumi cərrahla MÜSAHİBƏ / FOTOLAR

Top xəbərlər

Ölkə mətbuatında bu gün »

Kürdəmirdə yük avtomobili piyadanı vuraraq xəsarət yetirib

22 Oktyabr 2019 00:12

Bakıda iş axtaran qız ona edilən təklifə inanmadı: "WhatsApp" mesajını paylaşdı -

22 Oktyabr 2019 00:11

Bürclər - 22 oktyabr

22 Oktyabr 2019 00:08

Putin və Makron Suriya məsələsinı müzakirə ediblər

22 Oktyabr 2019 00:07

Günün qoroskopu: Yaxın ətrafınızdakı insanları təxribata çəkməyin, qıcıqlandırmayın

22 Oktyabr 2019 00:05

Avstraliyada nüfuzlu qəzetlər "qara səhifə" aksiyası keçiriblər

21 Oktyabr 2019 23:57

Dövlət Müstəqilliyi gününə həsr olunmuş konsert keçirilib (FOTO)

21 Oktyabr 2019 23:55

Büstqalterdən imtina qadınlar üçün təhlükəlidir - Bu fəsada yol açır

21 Oktyabr 2019 23:42

Bakıda 20 yaşlı gənci avtomobil vurub

21 Oktyabr 2019 23:37

Dünyada xərçəng xəstəliyi həddi 33%-ə çatdı - Bu növləri çox yayılıb

21 Oktyabr 2019 23:37