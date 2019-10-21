Sabahkı oyunlar üçün hakim təyinatları - Çempionlar Liqası

Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin üçüncü turunda sabah keçiriləcək oyunlar üçün hakim təyinatları açılanıb.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, matçlar aşağıda adları adları qeyd edilən hakimlərə həvalə olunub:
"Şaxtyor" (Donetsk) - Genk"
Hakimlər: Antonio Migel Mateu Lahoz, Pau Kebrian Devis, Roberto Dias Peres del Palomar, Jose Luis Munuera Montero (hamısı İspaniya)
"Atletiko" - "Bayer" (Leverkuzen)
Hakimlər: Artur Manuel Ribeiro Dias, Rui Lisinio Suares Tavares, Paulo Aleksandre dos Santos Suares, Antonio Emanuel de Karvalyo Nobre ( hamısı Portuqaliya)
"Qalatasaray" - "Real"
Hakimlər: Daniele Orsato, Lorenzo Maqanelli, Alessandro Qialatini, Daniele Doveri (hamısı İtaliya)
"Brügge" - PSJ
Hakimlər: Daniele Siebert, Jan Seidel, Stefan Lupp, Marko Fritz (hamısı Almaniya)
"Totenhem" - "Srvana Zvezda"
Hakimlər: Markko Quida, Filippo Meli, Siro Karbone, Maurisio Mariani (hamısı İtaliya)
"Mançester Siti" - "Atalanta"
Hakimlər: Oriel Qrinfeld, Roi Hasan, İdian Yarkoni, Eitan Şmuelevitz (hamısı İsrail)
"Yuventus" - "Lokomotiv"
Hakimlər: Anastasios Sidiropoulos, Polixroniks Kostaras, Lazaros Dimiriadis, İyioannis Papadopoulos (hamısı Yunanıstan)
"Olimpiakos" - "Bavariya"
Hakimlər: Denni Makkkeley, Mario Diks, Hessel Stiqstra, Kevin Blom (hamısı Hollandiya)