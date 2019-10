Sabahkı oyunlar üçün hakim təyinatları - Çempionlar Liqası

Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin üçüncü turunda sabah keçiriləcək oyunlar üçün hakim təyinatları açılanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, matçlar aşağıda adları adları qeyd edilən hakimlərə həvalə olunub:

"Şaxtyor" (Donetsk) - Genk"

Hakimlər: Antonio Migel Mateu Lahoz, Pau Kebrian Devis, Roberto Dias Peres del Palomar, Jose Luis Munuera Montero (hamısı İspaniya)

"Atletiko" - "Bayer" (Leverkuzen)

Hakimlər: Artur Manuel Ribeiro Dias, Rui Lisinio Suares Tavares, Paulo Aleksandre dos Santos Suares, Antonio Emanuel de Karvalyo Nobre ( hamısı Portuqaliya)

"Qalatasaray" - "Real"

Hakimlər: Daniele Orsato, Lorenzo Maqanelli, Alessandro Qialatini, Daniele Doveri (hamısı İtaliya)

"Brügge" - PSJ

Hakimlər: Daniele Siebert, Jan Seidel, Stefan Lupp, Marko Fritz (hamısı Almaniya)

"Totenhem" - "Srvana Zvezda"

Hakimlər: Markko Quida, Filippo Meli, Siro Karbone, Maurisio Mariani (hamısı İtaliya)

"Mançester Siti" - "Atalanta"

Hakimlər: Oriel Qrinfeld, Roi Hasan, İdian Yarkoni, Eitan Şmuelevitz (hamısı İsrail)

"Yuventus" - "Lokomotiv"

Hakimlər: Anastasios Sidiropoulos, Polixroniks Kostaras, Lazaros Dimiriadis, İyioannis Papadopoulos (hamısı Yunanıstan)

"Olimpiakos" - "Bavariya"

Hakimlər: Denni Makkkeley, Mario Diks, Hessel Stiqstra, Kevin Blom (hamısı Hollandiya)

