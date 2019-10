“Biz oxuyanda heç kim yox idi” - Aynur Dadaşova - VİDEO

ARB TV-nin “Üçəlli” verilişinin növbəti qonağı müğənni Aynur Dadaşova olub.

Metbuat.az bildirir ki, Müğənni, Müdafiə Nazirliyinin Həzi Aslanov adına “Ordu İdeoloji və Mədəniyyət Mərkəzi”nin musiqi rəhbəri vəzifəsində çalışdığından danışıb:

“Biz oxuyanda sənətdə, səhnədə heç kim yox idi. Gənc müğənni yox idi. Nurlan Əzizbəyli, İzzət sonra Aynur. O zamandan bizim günümüz cəbhə bölgələrində keçib. 12 yaşımızdan cəbhə bölgələrində əsgərlərlə görüşürdük. Mən özüm rahat oluram, çünki o konsertlərdə əsgərlərin ürəyi açılır, sevinirlər. İnanın ki, mən onlardan çox sevinirəm”.

