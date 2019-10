Müğənni Aysel Əlizadənin yeni paylaşımı maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az bildirir ki, ifaçı fotonu ''İnstaqram'' səhifəsində yayımlayıb.

Sənətçinin dərin dekolteli, qara geyimli, cazibədar fotosu izləyicilər tərəfindən çox bəyənilib. Ən maraqlısı isə A.Əlizadənin itlə obyektivlərə poz verməsi olub.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

