“Əli Mirəliyev “quşlarla” dostluq edir” - Dilarə Əliyeva

O qədər quşlayırlar ki, adamın quşa qarşı ikrah hiss oyanır.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Əməkdar artist Dilarə Əliyeva İTV-də yayımlanan "Haradasan bu vaxtacan?" proqramında deyib.

Ssenariyə əsasən, nümayiş etdirilən səhnəcikdə aktrisa improvizələr etməli olub. Zooparka işə düzəlmək üçün gələn Dilarəyə "CV-nizdə quşlarla problemlərinizin olduğunu yazmısınız" sözlərinə aktrisa belə cavab verib.

"Quşu görəndə "quşlayan" adamlar gözünün qabağına gəlir. Mənim "quşlarla" problemim var, amma Əli Mirəliyev onlarla dostluq edir. Quşbaz adam başqadır da. Mən ancaq qəfəsdən quş açıb, buraxa bilərəm, "quşlaya" bilmərəm".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.