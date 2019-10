Məşhur aktrisadan etiraf - Qrim otağıma girib, dodaqlarımdan öpdü

Azərbaycan izləyicisinin də sevə-sevə izlədiyi “Çocuklar duymasın” serialının baş qəhrəmanı akrisa Pınar Altuğ maraqlı etiraf edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, özündən 9 yaş kiçik həyat yoldaşı, aktyor Yağmur Atakan ilə proqramların birində iştirak edib.

Aparıcının: ”Sevgi hekayəniz necə başlayıb?” sualına aktrisa təəccüb doğuran cavab verib:

“Qrim otağıma daxil olub, dodaqlarımdan öpdü. Hələ də öpür, 13 ildi”.

Bundan başqa aktrisa yaş fərqlərindən də danışıb:

“Yağmurla tanış olanda onun 23, mənim isə 32 yaşım vardı. O, o qədər çoxbilmiş insandır ki, hərdən yaxşı ki, aramızda 9 yaş fərq var, deyə düşünürəm”.

Qeyd edək ki, cütlük 13 ildir evlidir. Bu nigahdan onların 1 qızı var.

(olke.az)

