Bakıda oğlanla qızın qucaqlaşmasına etiraz edən kişi qətl törədib

Bakıda qətl törədilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə paytaxtın Xətai rayonu, Nəsrəddin Tusi küçəsi 28 ünvanının qarşısında qeydə alınıb.

Bakı şəhər sakini, 1997-ci il təvəllüdlü Murad Tağıyev gecə 23 radələrində yol kənarında oğlanla qızın qucaqlaşmasına etiraz edib. Bu zaman yol ilə gedən, 1967-ci il təvəllüdlü Hamlet Novruzov M.Tağıyevə etiraz edib və onların arasında mübahisə düşüb. Mübahisə zəminində M. Tağıyev H.Novruzovu bıçaqlayaraq qətlə yetirib.

M.Tağıyev saxlanılıb.

Faktla bağlı Xətai rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, istintaq hərəkətləri davam etdirilir.

(Apa)

