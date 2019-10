Bir neçə aydır İctimai televiziyada yayımlanan "3 D" verilişi qısa zaman ərzində böyük tamaşaçı kütləsi qazanıb. Verilişə Dadaşlinski Dadaş adlandırılan robot aparıcılıq edir. Bəs görəsən Dadaşı səsləndirən şəxs kimdir?

Metbuat.az xəbər verir ki, robot aparıcını Tural Sevdimalı adlı şəxs səsləndirir. Tural Sevdimalı indiyə qədər özünü həm film sektorunda, həm də böyük layihələrdə sınayıb. O həm də "Mgroup" prodakşında baş redaktor vəzifəsində çalışır.

News24.az



