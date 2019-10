Sabiq futbolçunun evi soyuldu

İtaliya milli komandası və “Yuventus” klubunun sabiq futbolçusu Klaudio Markizionun Turin şəhərindəki evi soyulub.

Metbuat.az Trend-ə istinadən bildirir ki, tapança və tüfənglərlə silahlanmış 4 maskalı şəxs evə daxil olaraq K.Markizio və onun həyat yoldaşından seyfi açmağı tələb ediblər.

Soyğunçular çoxlu sayda zinət əşyaları və saatlar götürərək hadisə yerindən uzaqlaşıblar. İnsident nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Hazırda polis kamera görüntülərini araşdırır.

Xatırladaq ki, K.Markizio bu ayın əvvəlində futbolçu karyerasını bitirdiyini açıqlamışdı.

