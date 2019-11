“Bütün müttəfiqlər Ukraynanın NATO-ya üzv olmasını dəstəkləyir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberq Ukraynanın “1 1” televiziyasına açıqlamasında belə deyib. O bildirib ki, hərbi alyans Kiyevə lazımi islahatların həyata keçirilməsi üçün dəstək olacaq.

Çernoqoriyanın iki il əvvəl NATO-ya qatıldığını xatırladan Baş katib, yaxın aylarda Şimali Makedoniyanın da hərbi alyansa üzv olacağını deyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

