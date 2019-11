Prezident İlham Əliyev Xalq şairi Musa Yaquba mənzil hədiyyə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Qafqazinfo”ya şairin özü məlumat verib. O qeyd edib ki, mənzil Bakı şəhərindədir və 3 otaqlıdır.

Xalq şairi ona mənzil hədiyyə etdiyi üçün ölkə başçısı İlham Əliyevə minnətdarlığını ifadə edib:

"Bu qoca və xəstə halımda ölkə başçısı məni bir daha sevindirdi. Buna görə özüm və ailəm adından Prezidentə təşəkkür edirəm”.

