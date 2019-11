Şəhid Rəşad Atakişiyevlə bağlı ÜRƏKDAĞLAYAN FAKT: Qardaşı oğlu... - FOTO

Millət vəkili Aydın Mirzəzadə Feysbuk hesabından təsirli paylaşım edib.

Publika.az xəbər verir ki, paylaşımda deputat qeyd edib ki, Azərbaycan radiosunda Dövlət Bayrağı Günü münasibəti ilə verilişə dəvət edilib.

Veriliş zamanı studiyaya təsirli şəkil və mətn göndərilib. Mətndə bu sözlər yazılıb:

"Bu ağlayan mənim şagirdimdir. Şəhid Rəşad Atakişiyevin qardaşı oğludur. Dünən dərsdə vətən, şəhidlər mövzusunda söhbətimiz əsnasında gördüm, ağlayır. Dedi, əmim yadıma düşdü, müəllim. Xətai rayonu, 191 nömrəli məktəb".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.