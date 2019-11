Yunanıstanda irimiqyaslı antiterror əməliyyatı keçirilib, həbs edilənlər var

Yunanıstanın paytaxtı Afinada irimiqyaslı antiterror əməliyyatı keçirilib.

Bu barədə "Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir.

Qeyd edilir ki, əməliyyat zamanı 3 nəfər həbs edilib. Onlardan 2-i terror cinayətlərində ittiham olunur. Həbs edilənlərdən 3-cüsü qadındır, o, qanunsuz silah saxlamaqda təqsirli bilinir.

Əməliyyat zamanı habelə daha 15 nəfər saxlanılıb.

Polis axtarışlar zamanı 5 "Kalaşnikov" avtomatı, bir tapança-pulemyot, iki tapança, detonatorlar, CS gözyaşardıcı qazlı qumbaralar və s. sursat aşkarlayaraq müsadirə edib.

Yunanıstanın baş naziri Kiriakos Misotakis polisi müvəffəqiyyətli əməliyyat münasibətilə təbrik edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.