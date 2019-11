Balıq yağı preparatları tam faydasızdır – Boşuna pul verməyin

Son zamanlar Omeqa 3 - balıq yağı BAD-larının həqiqətən orqanizmə faydalılığı barədə araşdırmaları artırıblar. Daha bir tədqiqat İngiltərədə baş tutub və nəticəsi dərc edilib.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, Şərqi İngiltərə universitetinin alimləri balıq yağı kapsulları və Omeqa 3 turşuları olan əlavələrinin depressiya, nevroz və yüksək həyəcanı olan insanlara müsbət təsinin həqiqətən olub-olmamasını araşdırıb.

Belə ki, balıq yağı bu effektinə görə də dünyada çox reklam olunur.

14 min nəfər depressiyadan əziyyət çəkən insanları 2 qrupa bölüblər. Bir qrupa yarım il Omeqa 3 Bad-ları, digər qruo isə bu maddə olan dəniz balığı, qoz və tumlar qəbul ediblər.

Nəticələr göstərdib ki, balıq yağı, Omeqa 3 depressiya, nevroz, həyəcan simptomlarına heç bir təsir etmir. Ona görə bu preparatlara pul xərcləyiv qəbul etməyin mənası da yoxdur.

Əvvəllər də sübut olunmuşdu ki, balıq yağı ürək-damar xəstəliklərinin profilaktikasında heç bir rolu yoxdur.

Balıq yağı bir müddət uşaq orqanizmi üçün lazım olur, o da bir çox uşaqlarda o da effektsizdir.

Milli.Az

