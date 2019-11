Ayxan Abbasov: “Gücümüz çatana qədər döyüşəcəyik”

“Bizim üçün kritik oyun idi. Çünki, turnir cədvəlində həm aşağı düşə, həm də irəliləyə bilərdik”.

"Report"un məlumatına görə, bunu "Sumqayıt"ın baş məşqçisi Ayxan Abbasov Premyer Liqanın XI turunda səfərdə "Sabah"ı 3:1 hesabı ilə məğlub etdikləri oyundan sonra deyib.

38 yaşlı mütəxəssis bildirib ki, rəqibi yaxşı analiz etdikləri üçün qalib gəliblər: "Rəqibin ən güclü silahı əks hücum idi. Təəssüf ki, rəqibin fərqlənməsinə imkan yaratdıq. Ancaq fasilədən sonra vəziyyəti dəyişdik, 3 qol vurduq. Bundan sonra da gücümüz çatana qədər döyüşəcəyik".

Abbasov bəzi qol epizodlarını boşa vermələrini futbolçuların ustalıq səviyyəsi ilə əlaqələndirib: "Çempionatın əvvəlində az qol imkanı yaradırıq. Bir matçda 3 belə imkanımız olurdu. İndi isə daha çox fürsət olsa da, reallaşdıra bilmirik. Bu da futbolçuların ustalığından irəli gəlir. Çatışmazlıqların üzərində işləyirik. Son qolda Əmir Ağayevi məsuliyyəti öz üzərinə götürdü. Çünki oyunun son saniyələri idi. O, cərimə meydançasında aldatmağı xoşlayır. Qalan epizodlarda futbolçularımız qol epizodlarında bir-birlərinə ötürmə verirlər".

Baş məşqçi yayda "Sumqayıt"a qoşulan İlqar Qurbanovun ehtiyatda qalmasına da aydınlıq gətirib: "Bu gün oynamayan futbolçular öz üzərilərində işləməlidirlər. İlqar Qurbanov bizə gələndə 3 ay məşqsiz idi. Ona inanıram. Gələcəkdə oynamaq imkanı olacaq. Bu, bütün futbolçularımıza aiddir".



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.