İraqda baş verən partlayışda beş italiyalı hərbçi xəsarət alıb

İraqda baş verən partlayış zamanı beş italiyalı hərbçi xəsarət alıb.

“Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İtaliya Müdafiə Nazirliyinin Baş Qərargahı məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, hərbçilər İraqa ölkənin təhlükəsizlik qüvvələrinə terrorçu qruplara qarşı mübarizə üsullarını təlim vasitəsilə öyrətmək üçün gəliblər.

Yaralanan 5 hərbçiyə dərhal yardım göstərilib. Onlar ABŞ vertolyotları ilə evakuasiya edilərək xəstəxanaya aparılıb.

Beş yaralıdan üçünün vəziyyəti ağırdır. Lakin onların həyatı üçün təhlükə yoxdur.

Bildirilib ki, hadisə barədə hərbçilərin yaxınlarına məlumat verilib.



