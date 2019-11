Böyük Britaniya sərhədçiləri La-Manş boğazında göyərtəsində təxminən 22 miqrantın olduğu gəmini saxlayıblar.

“Report” “Evening Standard” nəşrinə istinadən xəbər verir ki, gəmi yerli vaxtla 7:00 saatlarında saxlanılıb.

Miqrantlar Duvr şəhərindəki miqrasiya xidmətinə təhvil verilməzdən əvvəl tibbi müayinədən keçəcəklər.

Saxlanılanların yaşı və milliyyəti barədə məlumat verilməyib.



