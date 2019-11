Türkiyənin Samsun şəhərində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, Çərşənbə rayonunda respublika prokuroru Ümid Yılmazın idarə etdiyi avtomobil başqa minik maşını ilə toqquşub. Daha sonra prokurorun avtomobili yanmağa başlayıb.

Hadisə nəticəsində 1 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb. Ölən şəxs maşının içində sıxışıb qalan Yılmazın 8 yaşlı qızıdır.

Qəzanın səbəbi bəlli deyil.









You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.