Bakı. Trend

Britaniyalı sərhədçilər La-Manş kanalında 22 miqrantın olduğu qayığı saxlayıblar.

Tend-in məlumatına görə, bu barədə "Evening Standard" nəşriyyatı bildirib.

Məlumata əsasən, bir qrup şəxs yerli vaxtla səhər 7 radələrində saxlanılıb.

Saxlanılan şəxslərin yaşı, cinsi və milliyəti dəqiqləşdirilməyib.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.