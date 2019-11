Avropa Şurasına sədrlik Gürcüstana keçəcək

Gürcüstan noyabrın 27-dən başlayaraq Avropa Şurasına (AŞ) altı ay müddətinə sədrlik edəcək.

“Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, sədrliyin ölkəyə rəsmi təqdim olunması mərasimi həmin tarixdə Strasburqda keçiriləcək.

Gürcüstanda rəsmi səfərdə olan AŞ-in baş katibi Mariya Peyçinoviç Buriç ölkənin xarici işlər naziri David Zalkaliani ilə görüşdə bu məsələni müzakirə edib.

Baş katib səfəri çərçivəsində qonşu ölkənin bir sıra yüksək vəzifəli şəxsləri ilə görüşəcək. Tbilisidə AŞ-nin 70 illiyi, Gürcüstanın təşkilata üzv olmasının 20-ci ildönümünə həsr olunan tədbirlər və təşkilatın Gürcüstan üzrə 2020-2023-cü illər üçün fəaliyyət planının rəsmi təqdimatının eçirilməsi də planlaşdırılıb.

Qeyd edək ki, Gürcüstan ilk dəfə olaraq AŞ-yə sədrlik edəcək. Qonşu ölkə təşkilatın Nazirlər Komitəsinə sədrliyi 2020-ci ilin may ayına qədər yerinə yetirəcək.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.