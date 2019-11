Türkiyə Aralıq dənizinin şərqində irimiqyaslı “Doğu Akdeniz 2019 Davet Tatbikatı” hərbi-dəniz təlimlərinə başlayıb.

Publika.az-ın trend-ə istinadla məlumatına görə, təlimlərdə 15 ölkədən 47 hərbi gəmi, 4,7 min hərbçi iştirak edir.

Təlimlərə həmçinin İspaniya, İtaliya və Kanada kimi ölkələr qatılıb.

