Hindistan yarımadasının şimal-şərq sahilində baş verən "Bülbül" siklonu nəticəsində azı 10 nəfər ölüb.

"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bazar günü Qərbi Benqal və Odişa ştatlarında siklondan 450 mindən çox insan zərər çəkib.

Külək nəticəsində, təxminən, 60 min evə ziyan dəyib, 8 balıqçının itkin düşdüyü bildirilir. Hazırda siklon tədricən gücünü itirərək şərqə doğru irəliləyir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.