114 kiloqram arıqlayan qadın tanınmaz hala düşdü - FOTO

Amerikada yaşayan Meqan Se adlı qadın əzmi ilə sosial mediada gündəm olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, depresiyaya girən gənc qadının çəkisi 190 kiloqrama çatıb. Nəfəs almaqda çətinlik çəkdiyini görən Meqan bacısının dəstəyi ilə diyetoloqa müraciət edir. Pəhriz və idmanla 18 ayda 114 kiloqram arıqlayan qadını görənlər tanımır.

"Güzgüyə baxdığım zaman özümü xoşbəxt hiss edirəm. Düzdür, dəri sallanmaları var. Lakin istədiyim çəkiyə çatdıqdan sonra plastik əməliyyat etdirəcəyəm" deyə, o, bildirib.

