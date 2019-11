Hər gün bir banan yeyin - BİLMƏDİYİNİZ FAYDALARI

Banan yalnız dadlı meyvə deyil. O, həm də formada qalmaq üçün enerji verir və bir çox xəstəliyin qarşısını alır.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bananın bilmədiyiniz bir çox faydaları ilə sizi tanış edir.

Depressiya: Depressiyada olan insanlar arasında aparılan araşdırmalardan biri sübut edib ki, həmin insanların çoxu banan yedikdən sonra özlərini daha yaxşı hiss etməyə başlayıblar. Bunun səbəbi isə bananın bədəndə serotonin (insanı rahatlaşdıran və xoşbəxtlik hissi yaradan maddə) yaradan zülal olan triptofan ehtiva etməsidir.



PMS (menstruasiya əvvəli sindrom): Həbləri unudun, banan yeyin. Bananın ehtiva etdiyi B6 vitamini qan şəkəri səviyyəsini nizamlayır. Bu da mesntruasiya əvvəli sindrom dövründə qadının ruh halını dəyişdirir.



Anemiya: Banan qandakı hemoqlabin istehsalını canlandırır və anemiya vəziyyətində kömək olur.



Təzyiq: Bu tropik meyvə təzyiqi normallaşdırmaq üçün mükəmməl vasitədir. Son dərəcə yüksək kalium və aşağı duz ehtiva etməsi sayəsində buna qadirdir.



Beyin gücü: İngiltərədə məktəblərin birində aparılan araşdırmada 200 şagird imtahan günləri boyunca naharda, fasilədə və günorta yeməyində banan yeyiblər. Tədqiqat kaliumla zəngin bu meyvənin şagirdləri daha gümrah saxladığını sübut edib.



Qəbizlik: Banan ehtiva edən pəhrizlərdə laksatifə (bağırsağı fəaliyyətə gətirən dərmanlar) ehtiyac qalmır. Banan normal bağırsaq hərəkətini yeniləyir.



Axşamdan qalan banan: Axşamdan qalan bananı balla qarışdırıb şirəçəkəndən keçirin. Banan mədəni sakitləşdirir.



Xora: Banan yumşaq toxuması və hamarlığı sayəsində bağırsaq pozuqluqlarına qarşı pəhriz qidadır. Mədədəki həddindən artıq qıcqırmanı sakitləşdirir.



Hərarət: Bir çox məqamlarda sərinləşdirici meyvə kimi istifadə edilən banan hamilə qadınların fiziki və daxili istiliyini aşağı salma təsirinə malikdir. Məsələn, Taylandda hamilə qadınlar körpələrini sərin şəraitdə doğmaq üçün banan yeyirlər.



Artıq çəki: Avstriyalı alimlər iş yerində alınan artıq çəkiyə şokolad və çips kimi qidaların səbəb olduğunu müəyyənləşdiriblər. Gərginlikdən qaynaqlanan iştah artımının qarşısını almaq üçün qan şəkəri nizamına nəzarət etmək lazımdır. Hər 2 saatdan bir yüksək karbohidratlı qidalar atışdırmağa ehtiyac yaranır. Bunun qarşısını isə bananla almaq olar.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.